Реконструкцию Театра имени Шаляпина планируют завершить в 2028 году

Реконструкция идёт непросто: здание историческое, и каждый шаг требует особого подхода.

Здание Театра имени Шаляпина в Александровском парке на Петроградской стороне ждёт масштабное обновление. Завершить работы планируют в 2028 году. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал заместитель председателя Комитета по строительству Валерий Усков.

По его словам, губернатор уделяет особое внимание объектам культуры, и театр на Петроградской стороне — один из знаковых для горожан. Сейчас строители трудятся над фундаментом: из 70 колонн, на которых держится здание, готовы 25. Работы планируют продолжить до конца года — именно этот этап Усков назвал ключевым, поскольку колонны являются основой всей конструкции. Параллельно, где позволяют условия, уже занимаются фасадами.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", реконструкция идёт непросто: здание историческое, и каждый шаг требует особого подхода. Но в результате, как обещают в комитете, город получит современное, но сохранившее исторический облик пространство.

Кстати, это не единственный крупный объект, о котором рассказал Валерий Усков. Также он сообщил о завершении строительства нового корпуса Детской больницы №1 на Авангардной улице — шестиэтажного центра детской хирургии врождённых пороков на 250 мест.

Фото: Piter.TV