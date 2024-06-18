Как проходит реконструкция Музыкального театра имени Шаляпина

Дополнительные исследования объекта сдвинули сроки реконструкции: во главу угла поставлен бережный подход к памятнику истории.

В Петербурге продолжается масштабная реконструкция Музыкального театра имени Шаляпина. Строителям уже удалось увеличить полезную площадь объекта на 6000 м² без изменения исторического облика театра. Для этого они углубили здание и расширили подземное пространство: здесь в будущем разместят гардероб, оркестровую яму и склад. На объекте побывали журналисты портала "Строительный Петербург".

Как рассказал заведующий кафедрой геотехники СПбГАСУ Анатолий Осокин, сама по себе технология работы известна, но очень непросто приспособить её к такому памятнику.

Это давление до 600 атмосфер. И правильно выбрать режимы, правильно подать, правильный расход. Это все искусство, по сути дела, которое здесь реализовано в части создания этих конструкций, которые мы с вами видим. Анатолий Осокин, заведующий кафедрой геотехники СПбГАСУ

Среди уникальных видов работ – наращивание и укрепление многотонных колонн театра. Под каждой из 70 колонн усиливается грунт, убираются воды и только потом начинается процедура наращивания. На две колонны в итоге уходит 3 недели.

Одновременно мы можем делать не более двух колонн, которые находятся в разных участках здания. Их нам назначает конструктор. Под каждое делается индивидуальная временная рама, металлическая. И дальше, когда уже формируется тело колонны, и оно набирает прочность до 70%, мы можем уже убирать эти временные рамы и приступать к следующим колоннам. Таисия Борман, руководитель проекта, исполнительный директор компании-подрядчика

Дополнительные исследования объекта сдвинули сроки реконструкции: во главу угла поставлен бережный подход к памятнику истории. Не обходится и без магии места: в процессе реставрации строители обнаружили послания от коллег 80-х годов.

В планах у строителей также обновление инженерных коммуникаций, внутренних помещений и фасада здания. К моменту открытия Музыкальный театр им. Шаляпина станет одной из самых современных и технологичных культурных площадок Петербурга.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"