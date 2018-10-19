На улице Бабушкина продолжается капремонт пятиэтажного жилого дома

Программа реконструкции, запущенная в 2022 году, охватывает масштабные строительные работы: замена межэтажных перекрытий, несущих элементов крыши и фундаментов, укрепление лестниц, обновление коммуникаций.

Жилищный комитет Петербурга предоставил информацию о процессе капремонта пятиэтажного жилого дома № 133 на улице Бабушкина, реализуемого в рамках программы "Доступное жильё". Ремонт активно ведется, работа идет полным ходом.

Здание, относящееся к архитектурному комплексу конструктивизма "Жилмассив на Троицком поле" и построенное в 1932 году, ранее было признано непригодным для проживания. После переселения жильцов объект включен в городскую программу, направленную на улучшение жилищных условий нуждающихся граждан начиная с 2025 года.

Программа реконструкции, запущенная в 2022 году, охватывает масштабные строительные работы: замена межэтажных перекрытий, несущих элементов крыши и фундаментов, укрепление лестниц, обновление коммуникаций.

Сейчас выполнены ключевые подготовительные работы: удалены опасные участки кирпичной кладки и отделки фасадов, произведена изоляционная защита конструкции, заделаны оконные и дверные проемы для укрепления каркасной системы, установлены плиты перекрытия и прижимные стены цокольного этажа, сооружены кирпичные перегородки на месте старых проемов.

Завершить реконструкцию планируют к сентябрю 2026 года. Итогом станет появление 149 благоустроенных квартир, предоставляемых гражданам на льготных основаниях.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге с начала года очередникам предоставили около 700 квартир.

Фото: Жилищный комитет Петербурга