В Петербурге с начала года очередникам предоставили около 700 квартир

Помощь оказывается детям-сиротам, семьям с детьми-инвалидами, многодетным семьям, а также участникам боевых действий.

Порядка 700 квартир предоставили городским очередникам с начала года в Петербурге. Об этом сообщили в Жилищном комитете Северной столицы 6 июня.

Помощь оказывается детям-сиротам, семьям с детьми-инвалидами, многодетным семьям, а также участникам боевых действий. При этом продолжается предоставление жилья гражданам из общей очереди.

Каждый год комитет разрабатывает Жилищный план. Это документ, который утверждает перечень категорий граждан, имеющих право на предоставление жилых помещений по договорам социального найма и содействие в улучшении жилищных условий. В прошлом году предоставили свыше 2,5 тыс. квартир.

Ранее мы рассказывали о том, что свыше 187 млн рублей выделили власти Петербурга на оборудование квартир для сирот.

Фото: Piter.TV