Романа Голованова освободили от должности главы Комитета по контролю за имуществом

Он занимал эту должность с ноября 2023-го года.

Романа Голованова освободили от должности председателя Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга. Чиновник был освобожден от должности по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации города.

Напомним, что в период с января 2019-го по октябрь 2022-го года Голованов возглавлял городской комитет по инвестициям. Кроме того, с 2008 по 2018 годы он занимал ряд постов в этом же ведомстве. Наконец, экс-глава Комитета по контролю за имуществом выступал в качестве советника губернатора.

Напомним, что ранее по своему желанию пост председателя Комитета по труду и занятости населения Петербурга покинул Дмитрий Чернейко.

Фото: ЗАКС.ру