Чиновник покинул пост по собственному желанию. Он занимал эту должность с января 2012 года.

Дмитрий Чернейко освобожден от должности председателя Комитета по труду и занятости населения Петербурга. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Смольного.

Чиновник покинул пост по собственному желанию. Он занимал эту должность с января 2012 года.

Дмитрий Чернейко родился 4 февраля 1959 года. В 1981 году он окончил Ленинградский государственный университет по специальности "Экономист, преподаватель политической экономии", а в 2000 году стал доктором экономических наук. В апреле 1991 года Чернейко был назначен председателем Комитета по труду и занятости населения Исполкома Ленгорсовета. Затем он возглавил департамент Федеральной государственной службы занятости населения Санкт-Петербурга до 2005 года. С 2005 по 2011 годы работал заместителем председателя Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Кроме того, Чернейко являлся ректором Института дополнительного профессионального образования "Атомпроф" в Санкт-Петербурге, а также занимал руководящие позиции в ФГУП "Концерн „Росэнергоатом"", ООО "Атомэнергопром", НПФ "Атомгарант".

Ранее мы сообщили о том, что губернатор Петербурга наделил Валентину Матвиенко полномочиями сенатора города.

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Чернейко