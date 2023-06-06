Валентина Матвиенко переизбрана сенатором от Санкт-Петербурга

Матвиенко работает в верхней палате парламента от имени Петербурга с 2011 года.

Губернатор Петербурга заявил, что Валентина Матвиенко продолжит представлять город в Совете Федерации. Соответствующее решение уже принято, сообщается в СМИ. Матвиенко работает в верхней палате парламента от имени Петербурга с 2011 года.

В ходе церемонии вступления Беглова в должность главы города, которая состоялась 18 сентября в Мариинском дворце, Матвиенко подчеркнула поддержку, оказанную ему избирателями, и выразила уверенность в его способности оправдать доверие. Она отметила значимость представленной программы стратегического развития города, которую поддержали жители.

18 сентября Александр Беглов официально вступил в должность губернатора Петербурга, принеся присягу и получив нагрудный знак главы города от председателя Законодательного собрания.

Валентина Матвиенко занимала пост губернатора Петербурга в период с 2003 по 2011 год, затем стала председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.