В Петербурге прошла инаугурация Беглова

Градоначальник принес присягу.

Сегодня в Мариинском дворце прошла церемония вступления Александра Беглова в должность губернатора Санкт-Петербурга. В мероприятии приняли участие высокопоставленные лица, среди которых председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, представители федеральных и региональных органов власти, духовенства и общественности. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин объявил о признании Беглова избранным губернатором. После этого Александр Беглов принес присягу и получил нагрудный знак губернатора.

В своей речи он поблагодарил всех, кто принял участие в выборах, и подчеркнул важность дальнейшей работы над развитием города. Беглов отметил, что мегапроекты, поддержанные президентом, продолжат менять жизнь петербуржцев к лучшему, а ближайшие пять лет станут периодом новых достижений в социальной политике, образовании и науке.

Напомним, Александра Беглова переизбрали на должность губернатора Северной столицы в ходе выборов с 6 по 8 сентября. А на довыборах в городской парламент победил Александр Малькевич.

Фото: Смольный