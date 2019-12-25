Его переизбрали на пост главы города в ходе выборов с 6 по 8 сентября.

Александр Беглов вступит в должность губернатора Петербурга 18 сентября. Решение о проведении этой церемонии на заседании городского Законодательного Собрания (ЗакСа) утвердил комитет по законодательству Северной столицы. Событие пройдет в Мариинском дворце.

Спикер петербургского парламента Александр Бельский напомнил, что Беглова переизбрали на пост главы города в ходе выборов с 6 по 8 сентября.

А на довыборах в ЗакС Петербурга победил Александр Малькевич.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)