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Беглов вступит в должность губернатора Петербурга 18 сентября
Сегодня, 9:41
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Беглов вступит в должность губернатора Петербурга 18 сентября

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Его переизбрали на пост главы города в ходе выборов с 6 по 8 сентября.

Александр Беглов вступит в должность губернатора Петербурга 18 сентября. Решение о проведении этой церемонии на заседании городского Законодательного Собрания (ЗакСа) утвердил комитет по законодательству Северной столицы. Событие пройдет в Мариинском дворце. 

Спикер петербургского парламента Александр Бельский напомнил, что Беглова переизбрали на пост главы города в ходе выборов с 6 по 8 сентября. 

А на довыборах в ЗакС Петербурга победил Александр Малькевич. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: губернатор петербурга, мариинский дворец
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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