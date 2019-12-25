Около пяти тыс. старых лифтов намерены заменить в Петербурге к 2030 году

В течение первых десяти дней февраля горожане подали порядка ста обращений в управляющие компании относительно неисправностей лифтовых систем.

К 2030 году в Петербурге планируют обновить около пяти тысяч устаревших лифтов, сообщает "ДП".

В течение первых десяти дней февраля горожане подали порядка ста обращений в управляющие компании относительно неисправностей лифтовых систем. Жители жаловались на посторонние шумы, резкие остановки, плохое освещение и проблемы с дверями. Отмечается, что подобные инциденты происходят практически во всех районах города.

Согласно информации Жилищного комитета, к 2025 году намечено заменить 1570 лифтов. Это число меньше, чем в 2024 году, когда было заменено примерно 2600 единиц оборудования. Работы финансируются за счет средств Фонда капитального ремонта. В среднем установка нового лифта обойдется в 3 миллиона рублей в 2025 году.

Ранее мы сообщили о том, что ГУП "ТЭК" заменит более 7,5 тыс. метров трубопроводов в районе квартала Озеро Долгое.

Фото: Piter.TV