ГУП "ТЭК" заменит более 7,5 тыс. метров трубопроводов в районе квартала Озеро Долгое

Теплотехники заменяют тепловые сети как в подвале, так и под землёй. При прокладке подземных коммуникаций применяются гибкие трубы, срок службы которых составляет не менее 50 лет.

ГУП "ТЭК СПб" планирует заменить более 7500 метров трубопроводов в квартале 28А Озера Долгое Приморского района на северо-западе Санкт-Петербурга, сообщает Комитет по энергетике.

Теплотехники заменяют тепловые сети как в подвале, так и под землёй. При прокладке подземных коммуникаций применяются гибкие трубы, срок службы которых составляет не менее 50 лет. Эти трубы сохраняют свою пропускную способность на весь период эксплуатации и устойчивы к коррозии. К тому же, благодаря своей конструкции, они способны огибать здания, коммуникации и другие препятствия в условиях плотной городской застройки.

Уже установлено около 3000 метров временных трубопроводов из запланированных 5786 метров. Также проложено 184 метра постоянных труб, а в домах 11, корпус 1, и 13 на проспекте Авиаконструкторов ведётся демонтаж старых тепловых сетей. Отдельное внимание уделяется модернизации участка теплотрассы на территории детского сада №51, где сети будут уложены в железобетонные каналы в соответствии с требованиями безопасности.

За последние пять лет было ликвидировано более 50 технических неисправностей на теплосетях. Эти работы помогут повысить надёжность теплоснабжения около 5000 жителей, поскольку в зоне реконструкции находятся 20 зданий, включая 10 жилых домов, школу и два детских учреждения. Проект предусматривает также строительство четырёхтрубной тепловой сети взамен трёхтрубной, что значительно улучшит качество горячего водоснабжения для потребителей.

Ранее мы сообщили о том, что на Петергофском шоссе стартовала реконструкция водопроводных сетей.

Фото: Комитет по энергетике Петербурга