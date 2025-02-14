На Петергофском шоссе стартовала реконструкция водопроводных сетей

Реконструкцию с последующим восстановлением нарушенных элементов благоустройства планируется завершить к октябрю 2027 года.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" начало реконструкцию водовода на Петергофском шоссе (участок от ул. Доблести до железнодорожных путей на Ленинградский электромеханический завод).

Новые сети диаметром до 700 мм общей длиной около 3,6 км позволят повысить надёжность и стабильность водоснабжения для 75 тысяч жителей Красносельского района Петербурга.

Проект предполагает прокладку новых трубопроводов как традиционным открытым способом, так и методом горизонтального направленного бурения, позволяющим минимизировать разрушение дорог и сохранение зелёных насаждений в зоне работ. Этот способ используется в случаях, когда требуется провести трубопровод на благоустроенной территории или преодолеть естественные и технические преграды, такие как реки, канавы, дороги и железные дороги.

Одним из приоритетов ГУПа "Водоканала Санкт-Петербурга" является ответственность перед жителями, поэтому при реконструкции применяются качественные отечественные материалы. Ранее использовались чугунные трубы, но сейчас предпочтение отдаётся полиэтиленовым трубам и трубам из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Эти материалы обладают высокой стойкостью к коррозии, механической прочностью и устойчивостью к низким температурам. Новые трубы на Петергофском шоссе защищены стеклопластиковыми кожухами – защитными конструкциями диаметром 1200 мм, внутри которых укладывается рабочий трубопровод.

Реконструкцию с последующим восстановлением нарушенных элементов благоустройства планируется завершить к октябрю 2027 года.

Ранее мы сообщили о том, что в западной части Васильевского острова стартовал новый этап строительства системы водоснабжения.

Видео: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"