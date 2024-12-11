В западной части Васильевского острова стартовал новый этап строительства системы водоснабжения

Завершение всех строительных работ запланировано на конец 2027 года.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" активно реализует проект по созданию системы водоснабжения в западной части Васильевского острова. Прокладываются новые водопроводы от Главной водопроводной станции до ТЭЦ-7 и Морской набережной.

Общий объем строительства составляет порядка 10 километров сетей: свыше 5 км труб диаметром от 100 до 900 мм подлежат реконструкции, а еще более 4 км диаметром 900 мм будут построены заново. На данный момент уже завершено строительство примерно 3,5 км водопровода из запланированных 10.

Сейчас подрядчики начали новый этап работ: прокладывают новую сеть диаметром 900 мм длиной более 1,5 км вдоль 22-23 линий Васильевского острова и Наличной улицы. Для повышения надежности водоснабжения применяются современные материалы. Если ранее использовались трубы из серого чугуна, то теперь предпочтение отдается трубам из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Этот материал отличается высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и способностью выдерживать низкие температуры.

Новые трубопроводы обеспечат надежное и непрерывное водоснабжение для 250 тысяч жителей западной части Васильевского острова, включая его намывные территории, а также гарантируют стабильную работу Василеостровской ТЭЦ-7. Завершение всех строительных работ запланировано на конец 2027 года.

Ранее мы сообщили о том, что свыше 24 тыс. пожарных гидрантов проинспектировали в Петербурге.

Видео: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"