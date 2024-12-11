Свыше 24 тыс. пожарных гидрантов проинспектировали в Петербурге

Все устаревшие гидранты в городе заменены на современные модели.

Сотрудники петербургского Водоканала провели проверку городских пожарных гидрантов. Эти устройства играют ключевую роль в обеспечении пожарных расчетов водой, позволяя быстро реагировать на возгорания.

В Петербурге установлено более 24 тысяч гидрантов, расположенных на расстоянии каждых 200 метров друг от друга, что гарантирует оперативный доступ к воде в любом районе города, сообщили в пресс-службе Водоканала.

Все устаревшие гидранты в городе заменены на современные модели. Основное преимущество новых устройств — наличие надземной пожарной колонки, которая не подвержена замерзанию зимой, а её обслуживание не требует отключения водоснабжения.

В 2024 году бригады Водоканала участвовали в обеспечении работы гидрантов при тушении пожаров 170 раз. В 2025 году таких случаев было уже 10.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы выплатили Водоканалу 75 миллионов рублей старых долгов без штрафов.

Фото и видео: Водоканал Санкт-Петербурга