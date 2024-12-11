Петербуржцы выплатили Водоканалу 75 миллионов рублей старых долгов без штрафов

В ходе акции "В Новый год без долгов", организованной ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", жители города и Ленинградской области погасили более 75 миллионов рублей задолженности за услуги холодного водоснабжения и водоотведения без начисления пени. Как сообщили Piter.TV в Водоканале, это рекордный результат за последние пять лет.

Принять участие в акции могли собственники многоквартирных и частных домов, подписавшие прямые договоры с предприятием. Всего возможность без штрафных санкций закрыть долги использовали более 27 тысяч потребителей. Управляющие компании, ЖСК, ТСЖ и другие объединения собственников не могли принять участие в предложенной программе.

Напомним, что стимуляционная акция Водоканала впервые была запущена в 2020 году. Тогда горожане выплатили порядка 19 миллионов рублей. С каждым годом результаты становились ощутимее: в 2021 году сумма достигла 34,7 миллиона рублей, а в 2022 году была погашена просрочка на 58,1 миллиона. В прошлом, 2023 году, петербуржцы выплатили уже 60 миллионов рублей, однако итоги нынешнего года превзошли все ожидания, закрепив рекорд в 75 миллионов.

Ранее мы писали, что за выходные в Петербурге утилизировали почти 130 тысяч кубометров снега.

Фото: Piter.TV