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За выходные в Петербурге утилизировали почти 130 тысяч кубометров снега

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Все 18 "снежных" пунктов работают в круглосуточном режиме.

Почти 130 000 кубометров снега утилизировали петербургские "снежные пункты" за прошедшие выходные. Об этом рассказали в Комитете по энергетике.

Циклон "Чарли" принес в Северную столицу мощнейший снегопад. В период с 10 по 13 января снегоплавильные (ССП) и снегоприемные (СИСП) пункты приняли и утилизировали 128 910 кубических метров снежных масс – около 6500 грузовых автомобилей. Всего с начала зимнего сезона 2024/2025 на "снежные" пункты города поступило порядка 790 тысяч кубометров снега – почти 40 тысяч грузовых автомобилей.

Все 18 "снежных" пунктов работают в круглосуточном режиме. Сооружения расположены практически в каждом административном районе города.

Видео:  ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 

Теги: снег, снегоплавильные пункты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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