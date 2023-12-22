В отношении мужа экс-гендиректора "Новой Голландии" возбудили уголовное дело об оправдании терроризма

Напомним, Роксана Шатуновская уволилась в связи с заявлениями Николая Конашенка о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", произошедшем 22 марта.

В отношении мужа бывшего генерального директора АНО "Новая Голландия" Роксаны Шатуновской, которая накануне покинула свой пост, 41-летнего Николая Конашенка возбудили уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Об этом 26 марта пишет "Петербургский дневник".

Вечером 25 марта Николая Конашенка задержали в аэропорту Пулково. Он планировал улететь в Ереван через Москву. Петербургские полицейские отреагировали на жалобы пользователей одной из социальных сетей.

Напомним, Роксана Шатуновская уволилась в связи с заявлениями Николая Конашенка о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", произошедшем 22 марта. Его высказывания признали неэтичными и оправдывающими терроризм.

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Фото: Piter.TV