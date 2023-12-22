Авиарейсы Петербург — Алматы запускают в июне

Улететь в крупнейший город Казахстана получится рейсами авиакомпании "Россия" четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

С 1 июня 2024 года из Петербурга открываются авиарейсы в Алматы. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково 4 апреля.

Улететь в крупнейший город Казахстана получится рейсами авиакомпании "Россия" четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

Вылет из Петербурга будет осуществляться в 00:50, прибытие в Алматы – в 07:35. Перелет займет 4 часа. Время указано местное для каждого аэропорта.

Горожанам рассказали, куда сходить в Алматы. Стоит посетить Медеу – высокогорный спортивный комплекс, главную пешеходную улицу города Панфилова, Ботанический сад, Зеленый базар, Музей музыкальных инструментов, Парк 28 панфиловцев, гору Кок-Тобе.

Ранее Петербург принял первый в 2024 году рейс из Шанхая.

Фото: Piter.TV