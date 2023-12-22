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В непогоду 19 апреля Пулково продолжает работу. Возможны задержки наземного обслуживания
Сегодня, 20:56
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В непогоду 19 апреля Пулково продолжает работу. Возможны задержки наземного обслуживания

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Петербуржцам порекомендовали выезжать в Пулково заранее, учитывая дорожную ситуацию.

В Петербурге вечером 19 апреля идет сильный ливневый снег. Кроме того, город окутала низовая метель с боковым ветром. Однако в непогоду Пулково продолжает работу, возможны задержки наземного обслуживания, сообщили в пресс-службе аэропорта. 

Петербуржцам порекомендовали выезжать в Пулково заранее, учитывая дорожную ситуацию. Аэропорт продолжает обслуживать пассажиров согласно расписанию, для обеспечения безопасности полетов проводятся "противооблединительная обработка воздушных судов и попеременная очистка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи". 

Статус рейса можно уточнить на онлайн-табло или у авикомпаний.

Ранее мы рассказывали о том, что ночью 20 апреля в Петербурге начнется мощный снегопад.

Фото: Piter.TV

Теги: аэропорт пулково, снегопад в петербурге
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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