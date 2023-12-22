Мощный снегопад в Петербурге начнется ночью

Главный синоптик Северной столицы рассказал о погоде на выходных.

В ночь на 20 апреля в Петербурге пройдет мощный снегопад. 19 апреля город на Неве оказался во власти циклона, силами которого в Северную столицу вернулась зима. Об этом сообщил главный синоптик региона Александр Колесов в своем tg-канале.

Температура воздуха в пятницу опустилась ниже нуля. Большую часть Ленобласти замело снегом. В Петербурге снег подтаивает, потому что за предыдущие дни Северная столица хорошо прогрелась.

В субботу циклон начнет перемещаться в сторону Архангельска, но зимняя погода пока не отступит. Ночью выпадет много снега. Днем 20 апреля осадков станет меньше, ближе к вечеру они прекратятся. Температура воздуха завтра повысится до +2 градусов.

В воскресенье осадков уже не будет. Днем столбики термометров покажут +6 градусов. Но ночью будет холодно — до -4 градусов в городе и до -6 по Ленобласти.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 20 апреля ожидается метель и порывы ветра до 18 м/с.

Фото: Piter.tv