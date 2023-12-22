В Ленобласти 20 апреля ожидается метель и порывы ветра до 18 м/с

Днём -2...+3 градуса.

В Ленинградской области в субботу, 20 апреля, ожидается ветреная и неблагоприятная погода, рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами, преимущественно на юго-востоке региона, пройдёт небольшой снег. Днём ожидается сильный, местами умеренный снег, на востоке в отдельных районах – мокрый снег. Днём местами также ожидаются метель, налипание мокрого снега, гололёд. Ветер северо-восточный, северный ночью 5-10 м/с, днём 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днём -2...+3 градуса. Днём на дорогах сложная обстановка.

Также 20 апреля в Петербурге будет ненастная погода.

Фото: pxhere