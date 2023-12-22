Мужчина, который перепрыгнул через турникет в Пулково, заплатит штраф 20 тыс. рублей

Петербуржец пояснил, что совершил его "ввиду стресса, обусловленного опозданием на самолет", и является экологом, занимается волонтерством.

Московский районный суд Петербурга рассмотрел жалобу горожанина, который перепрыгнул через турникет в Пулково из-за опоздания, на постановление мирового судьи судебного участка №125 Петербурга. Мужчину привлекали к административной ответственности по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности) с назначением штрафа 20 тыс. рублей. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 18 апреля.

Мировой судья установил вину правонарушителя в том, что он 17 ноября 2023 года, находясь на третьем этаже в Пулково, перелез через металлическое ограждение без предъявления документов.

В своей жалобе петербуржец просил постановление отменить как вынесенное незаконно и необоснованно и прекратить производство по делу об административном правонарушении. Мужчина пояснил, что совершил его "ввиду стресса, обусловленного опозданием на самолет", и является экологом, занимается волонтерством.

Районный суд оставил постановление мирового судьи без изменений.

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Фото: Piter.TV