Мужчину, разбившего машины металлической трубой в Петербурге, простили их владельцы

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Петербуржцу предъявили обвинение, но все владельцы машин начали ходатайствовать о прекращении уголовного дела, так как подсудимый возместил нанесённый ущерб.

Житель Петербурга, который повредил восемь автомобилей металлической трубой, смог урегулировать конфликт с владельцами машин. В результате Василеостровский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело против него. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Согласно материалам следствия, 21 января 2024 года мужчина вооружился металлической трубой и отправился крушить автомобили, припаркованные на Васильевском острове. Он начал с двора дома № 22 по 1-й линии В.О., а затем продолжил по 4-й и 5-й линиям В.О. В итоге на трёх Mercedes, двух Hyundai, Mitsubishi, Volkswagen и Kia Jf остались повреждения.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Петербуржцу предъявили обвинение, но все владельцы машин начали ходатайствовать о прекращении уголовного дела, так как подсудимый возместил нанесённый ущерб.

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Фото: Piter.TV