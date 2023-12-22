В Петербурге водитель из-за пьяного ДТП проведёт 3 года в колонии

В аварии тяжело пострадал непристёгнутый пассажир.

В Петербурге вынесен приговор водителю, по вине которого в ДТП пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью. Подробности дела рассказали в прокуратуре Калининского района.

Суд установил, что ночью 6 июля 2023 года подсудимый Г. находился за рулём автомобиля BMW 640I XDRIVE в состояния алкогольного и наркотического опьянений. На высокой скорости возле дома 12 корпус 2 по проспекту Непокоренных он наехал на полуприцеп тягача, припаркованный у правого края проезжей части.

Непристегнутому пассажиру BMW были причинены телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.

Подсудимый с 2022 года 77 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.

У бывшей начальницы отдела полиции в Петербурге изъяли две квартиры и Porsche.

Фото: Piter.tv