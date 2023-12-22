У бывшей начальницы отдела полиции в Петербурге изъяли две квартиры и Porsche

Ее официальный доход с 2016 по 2021 годы – 6,5 млн рублей, а супруга (с 2016 по 2018 годы) – 1,4 млн рублей.

Приморский районный суд Петербурга рассмотрел иск прокурора к экс-заместителю начальника УМВД по Калининскому району города об обращении ее имущества в доход государства. Об этом 17 апреля сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем tg-канале.

Согласно заявлению, приказом регионального ГУ МВД России от 25 ноября 2022 года женщину уволили со службы в связи с "утратой доверия" – она предоставила недостоверные сведения о своих доходах и имуществе за 2019-2021 годы.

Установлено, что у бывшего сотрудника полиции в собственности есть автомобиль Porsche Cayenne за 8,4 млн рублей, по квартире в Дмитровском переулке за 6,1 млн рублей и на улице Марата за 17,8 млн рублей. При этом ее официальный доход с 2016 по 2021 годы – 6,5 млн рублей, а супруга (с 2016 по 2018 годы) – 1,4 млн рублей. Расходы приравниваются к 32,3 млн рублей.

Суд обратил в доход РФ автомобиль и две квартиры.

Ранее мы рассказывали о том, что в отношении помощника депутата ЗакСа Ленобласти возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Фото: Piter.TV