Школьник и 20-летний петербуржец заключены под стражу за поджог релейного шкафа на Удельной

Им вменяются ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ.

Выборгский районный суд Петербурга вынес постановления об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении 14-летнего школьника и 20-летнего молодого человека, которые подозреваются в поджоге релейного шкафа на железнодорожной станции Удельная 24 марта. Им вменяются ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ. Об этом сообщили в объединенное пресс-службе городских судов 26 марта.

Следствие полагает, что фигуранты, находясь на пятом пикете 7-го километра Удельной в Выборгском районе, совершили покушение на террористический акт – поджог с целью уничтожения релейного шкафа, однако довести начатое преступление до конца не смогли. Они опасались, что их заметят прохожие. Шкаф обгорел снаружи, график движения поездов не менялся.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав злоумышленникам стражу до 24 мая 2024 года.

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Фото: Piter.TV