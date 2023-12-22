Шестиклассника и его 20-летнего друга подозревают в поджоге релейного шкафа на Удельной

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Правоохранители задержали 14-летнего шестиклассника и его 20-летнего знакомого после поджога релейного шкафа в районе станции Удельная.

Как стало известно "Фонтанке", по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о теракте. По местам жительства у фигурантов прошли обыски.

Релейный шкаф на железной дороге подожгли ночью 25 марта. На месте были найдены следы легковоспламеняющейся жидкости. Шкаф обгорел только снаружи, внутри всё осталось в целости, график движения поездов не менялся.

Ранее Piter.TV сообщал, что 19-летний петербуржец осужден на 8 лет за поджог релейного шкафа на перегоне железнодорожных станций Горелово – Красное Село.

Фото: Piter.TV