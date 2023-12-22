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У ж/д станции Удельная неизвестные попытались поджечь релейный шкаф
Сегодня, 14:51
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У ж/д станции Удельная неизвестные попытались поджечь релейный шкаф

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В полицию по данному вопросу официальных обращений не поступало.

В ночь с 24 на 25 марта 2024 года на станции Удельная в Петербурге была зарегистрирована попытка поджога оборудования железнодорожной автоматики. Информацию о данном инциденте подтвердили в пресс-службе ОЖД.

Благодаря оперативным действиям сотрудников безопасности оборудование осталось неповреждённым, и движение поездов не было нарушено.

В полицию по данному вопросу официальных обращений не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что меры безопасности усилили в общественном транспорте и соцучреждениях Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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