У ж/д станции Удельная неизвестные попытались поджечь релейный шкаф

В полицию по данному вопросу официальных обращений не поступало.

В ночь с 24 на 25 марта 2024 года на станции Удельная в Петербурге была зарегистрирована попытка поджога оборудования железнодорожной автоматики. Информацию о данном инциденте подтвердили в пресс-службе ОЖД.

Благодаря оперативным действиям сотрудников безопасности оборудование осталось неповреждённым, и движение поездов не было нарушено.

В полицию по данному вопросу официальных обращений не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что меры безопасности усилили в общественном транспорте и соцучреждениях Петербурга.

Фото: Piter.TV