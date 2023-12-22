Меры безопасности усилили в общественном транспорте и соцучреждениях Петербурга

На совещании были скоординированы действия по ранее принятым решениям оперативных штабов.

Губернатор Петербурга провёл совещание по обеспечению правопорядка в городе. об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Отмечается, что на совещании были скоординированы действия по ранее принятым решениям оперативных штабов. В первую очередь планируется усилить меры безопасности на объектах жизнеобеспечения, в общественном транспорте, местах скопления людей и социальных учреждениях, включая учебные заведения.

Для обеспечения порядка на улицах, в метро, на железнодорожных станциях, вокзалах и аэропорту будут мобилизованы дополнительные силы. Особый контроль также будет осуществляться за местами проживания мигрантов. Кроме того, будет улучшено взаимодействие с частными охранными компаниями.

Ранее мы сообщили о том, что после ложного сообщения о минировании ТЦ "Лондон Молл" возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV