Петербургский документалист проведет в колонии 3 года за фейки о действиях ВС РФ

Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти).

Выборгский районный суд Петербурга 20 марта огласил приговор в отношении режиссера-документалиста Всеволода Королева. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

По версии суда, в период с 15 марта по 12 апреля 2022 года Королев разместил во "ВКонтакте" текстовые сообщения, которые содержали "в форме достоверных утверждений заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ против мирного населения в ходе СВО в Украине, а именно о массовых убийствах мирных граждан в Буче, Бородянке, об обстреле Донецка".

Суд назначил Королеву наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на 4 года.

Ранее на Piter.TV: петербуржца оштрафовали за изображение свастики.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга