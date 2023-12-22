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Петербургский документалист проведет в колонии 3 года за фейки о действиях ВС РФ
Сегодня, 19:14
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Петербургский документалист проведет в колонии 3 года за фейки о действиях ВС РФ

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Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти).

Выборгский районный суд Петербурга 20 марта огласил приговор в отношении режиссера-документалиста Всеволода Королева. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

По версии суда, в период с 15 марта по 12 апреля 2022 года Королев разместил во "ВКонтакте" текстовые сообщения, которые содержали "в форме достоверных утверждений заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ против мирного населения в ходе СВО в Украине, а именно о массовых убийствах мирных граждан в Буче, Бородянке, об обстреле Донецка".

Суд назначил Королеву наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с  администрированием сайтов, на 4 года. 

Ранее на Piter.TV: петербуржца оштрафовали за изображение свастики. 

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: всеволод королев, выборгский районный суд, фейки о действиях вс рф
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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