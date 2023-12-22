По делу о фейках арестован техник ПИЯФ имени Константинова

Дмитрий Богмут отношение к обвинению не высказывал, у суда просил запрет определенных действий.

Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 48-летнего техника Петербургского института ядерной физики имени Б. П. Константинова (ПИЯФ) Дмитрия Богмута. Ему вменяется п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (заведомо ложная информация о действиях ВС РФ). Об этом 5 марта сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По данным следствия, в период с 23 марта по 21 июня 2023 года фигурант, находясь в ПИЯФ имени Константинова в Гатчине, "публично распространял на немецком сайте тексты, видеозаписи и изображения с заведомо ложной информацией об использовании ВС РФ за пределами территории РФ". В частности, он разместил ролик, который, согласно экспертизе, содержит недостоверную информацию о целях и ходе СВО.

Дмитрий Богмут отношение к обвинению не высказывал, у суда просил запрет определенных действий. Срок меры – 3 июня 2024 года.

Ранее мы рассказывали о том, что доцент ПГУПС, которого оштрафовали за дискредитацию ВС РФ, увольняется.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга