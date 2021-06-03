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Петербургский политолог получил условный срок за фейки о ВС РФ
Сегодня, 16:17
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Петербургский политолог получил условный срок за фейки о ВС РФ

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Евгения Бестужева задержали в ноябре 2022 года за 27 постов во "ВКонтакте".

Калининский районный суд Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении политолога, которому вменяют п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии). Об этом 5 ноября сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. 

Евгения Бестужева задержали в ноябре 2022 года за 27 постов во "ВКонтакте". Он признал авторство публикаций, однако пояснил, что про действия ВС РФ ничего не писал. 

С учетом заключения психолого-лингвистической экспертизы, суд существенно уменьшил объем предъявленного Бестужеву обвинения, признав его виновным в публичном распространении под видом достоверного одного сообщения. 

Объединенная пресс-служба судов Петербурга 

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 3 месяца условно с испытательным сроком 5 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов и обращений в интернете, сроком на 4,5 года. 

Известно, что прокуратура просила для публициста 8 лет колонии. 

Ранее мы рассказывали о том, что режиссеру Королеву ужесточили приговор за фейки о ВС РФ в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: калининский районный суд, фейки о действиях вс рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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