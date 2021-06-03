Петербургский политолог получил условный срок за фейки о ВС РФ

Евгения Бестужева задержали в ноябре 2022 года за 27 постов во "ВКонтакте".

Калининский районный суд Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении политолога, которому вменяют п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии). Об этом 5 ноября сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Евгения Бестужева задержали в ноябре 2022 года за 27 постов во "ВКонтакте". Он признал авторство публикаций, однако пояснил, что про действия ВС РФ ничего не писал.

С учетом заключения психолого-лингвистической экспертизы, суд существенно уменьшил объем предъявленного Бестужеву обвинения, признав его виновным в публичном распространении под видом достоверного одного сообщения. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 3 месяца условно с испытательным сроком 5 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов и обращений в интернете, сроком на 4,5 года.

Известно, что прокуратура просила для публициста 8 лет колонии.

Ранее мы рассказывали о том, что режиссеру Королеву ужесточили приговор за фейки о ВС РФ в Петербурге.

Фото: Piter.TV