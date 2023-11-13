В Петербурге женщина отсудила 100 тыс. рублей за нападение собаки в СНТ "Березка"

В результате истцу был причинен вред здоровью.

Калининский районный суд Петербурга рассмотрел иск женщины к хозяину собаки о взыскании морального вреда. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 22 октября.

Потерпевшая просила взыскать с ответчика 500 тыс. рублей за то, что 18 августа 2020 года в СНТ "Березка" на нее напал алабай, сбив с ног, кусал за руку и тащил по земле. В результате истцу был причинен вред здоровью, также разбился телефон и повредился фитнес-браслет. В ходе проверки установили, что собака принадлежит ответчику на праве собственности. Она не содержится в вольере, а свободно перемещается по дворовой территории. Перед нападением на женщину животное выбежало в незакрытые ворота.

Ответчик в судебное заседание не пришел, направил своего представителя. Последний возражал против удовлетворения требований, представил отзыв на иск.

По словам мужчины, он после прогулки с собакой шел посадить ее на цепь. В это время увидел женщину, проходившую мимо его ворот с палками для скандинавской ходьбы, которыми она стала махать, услышав лай алабая. Так, якобы пострадавшая спровоцировала собаку.

Суд сказал, что вина в причинении морального вреда предполагается, пока не доказано обратное. Отсутствие вины в причинении вреда доказывается лицом, причинившим вред. Причинение морального вреда потерпевшему в связи с причинением вреда его здоровью во всех случаях предполагается, и сам факт причинения вреда здоровью, в том числе при отсутствии возможности точного определения его степени тяжести, является достаточным основанием для удовлетворения иска о компенсации морального вреда. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Суд взыскал с ответчика в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские депутаты приняли в первом чтении законопроект о содержании собак.

Фото: Piter.TV