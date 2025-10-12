Петербуржец получил три года за фейки о ВС России в соцсетях

Мужчина признал свою вину частично.

Петродворцовый районный суд вынес приговор жителю города Владимиру Журавлёву, признанного виновным в распространении ложной информации о Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Следствие установило, что Журавлев, не являясь специалистом в области политологии и военного дела, с 3 по 6 апреля 2022 года через свой профиль в соцсети разместил в группе "Город Ораниенбаум" три записи. Один из постов начинался со слов "На сегодняшний день для успешных действий…". Однако в публикациях под видом достоверных сообщений петербуржец пытался распространить информацию, противоречащую официальным данным Минобороны.

По данным суда, Журавлев действовал из мотивов идеологической ненависти к представителям ВС и российской власти. Свою вину он признал частично. В итоге обвиняемому назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в ИК общего режима. Также ему на три года запрещено администрировать сайты.

Ранее мы сообщали, что жителя Петербурга осудили на 6 лет за фейки об армии, опубликованные в 2022 году.

Фото: Piter.TV