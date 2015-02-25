Блогер Сюткин арестован по делу о фейках про ВС РФ из-за поста о Буче

Следствие утверждает, что он разместил в своем Telegram-канале заведомо ложную информацию о действиях российской армии.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении блогера Павла Сюткина по факту публичного распространения заведомо ложной информации о Вооруженных Силах РФ. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, основанием для возбуждения дела стал пост в мессенджере о событиях в Буче.

По данным следствия, фигурант разместил в своем Telegram-канале публикации, содержащие недостоверную информацию о действиях российской армии. На данный момент Сюткин арестован, сообщает агентство.

Напоминим,Минобороны РФ ещё в апреле 2022 года опровергли обвинения в адрес российских военных, заявив, что материалы о событиях в Буче являются провокацией. Как отмечало ведомство, все российские подразделения покинули город еще 30 марта 2022 года, а во время нахождения Бучи под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий. В Минобороны также подчеркивали, что южные окраины города подвергались обстрелам со стороны ВСУ.

