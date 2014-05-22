Режиссеру Королеву ужесточили приговор за фейки о ВС РФ в Петербурге

Так, приговор ужесточен до 7 лет лишения свободы.

Петербургский городской суд рассмотрел апелляционное представление и апелляционные жалобы на приговор Выборгского районного суда в отношении режиссера Всеволода Королева. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга 2 июля.

Королев считал приговор незаконным и необоснованным. Так, его адвокат указывала, что обвинение противоречит Конституции РФ, и "обвинительное заключение составлено с нарушением норм действующего законодательства". Она полагала, что Королев должен быть оправдан. А прокурор просил усилить назначенное районным судом наказание до 9 лет лишения свободы.

Суд апелляционной инстанции приговор изменил, усилив Королеву наказание до 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Напомним, Королева признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти). В 2022 году он разместил во "ВКонтакте" текстовые сообщения, содержащие "в форме достоверных утверждений заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ против мирного населения в ходе СВО в Украине, а именно о массовых убийствах мирных граждан в Буче, Бородянке, об обстреле Донецка".

Тогда суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Так, приговор ужесточен до 7 лет.

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