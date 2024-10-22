Москвич предстанет перед судом за покупку алкоголя с найденной банковской карты в Петербурге

Мужчине вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца Москвы. Ему вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), сообщили 19 марта в надзорном ведомстве.

Обвиняемый нашел на ступеньках продуктового магазина чужую банковскую карту, после чего купил с нее алкоголь на сумму более чем 10 тыс. рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направили в районный суд для его рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что задержаны жители Ленобласти, заработавшие на незаконной банковской деятельности 48 млн рублей.

Фото: Piter.TV