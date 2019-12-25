Петербуржца отправили в колонию на 4 года за оплату покупок чужой картой

Мужчина потратил 9 тыс. рублей.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого горожанина. Ему вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета), сообщили 22 октября в пресс-службе надзорного ведомства.

В суде установлено, что 9 апреля фигурант подобрал на асфальте возле зубной поликлиники в доме 69к1 по Будапештской улице чужую банковскую карту. Ей он оплатил табачные изделия и алкоголь, которые разделил с товарищем. Общая сумма ущерба превысила 9 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее мы рассказывали о том, что угрожавший ножом подростку в автобусе в Петербурге отправлен в колонию на 3,5 года.

Фото: Piter.TV