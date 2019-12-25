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Петербуржца отправили в колонию на 4 года за оплату покупок чужой картой
Сегодня, 10:30
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Петербуржца отправили в колонию на 4 года за оплату покупок чужой картой

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Мужчина потратил 9 тыс. рублей.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого горожанина. Ему вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета), сообщили 22 октября в пресс-службе надзорного ведомства. 

В суде установлено, что 9 апреля фигурант подобрал на асфальте возле зубной поликлиники в доме 69к1 по Будапештской улице чужую банковскую карту. Ей он оплатил табачные изделия и алкоголь, которые разделил с товарищем. Общая сумма ущерба превысила 9 тыс. рублей. 

С учетом позиции государственного обвинителя мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 

Ранее мы рассказывали о том, что угрожавший ножом подростку в автобусе в Петербурге отправлен в колонию на 3,5 года. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража средств, прокуратура петербурга
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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