Угрожавший ножом подростку в автобусе в Петербурге отправлен в колонию на 3,5 года

Мужчина вину признал, в содеянном раскаялся.

Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 18 октября.

Нетрезвый фигурант 11 июля в автобусе, следовавшем у дома 145 по Лиговскому проспекту, достал туристический нож и угрожал им подростку 2008 года рождения.

Петербуржец вину признал, в содеянном раскаялся. Суд установил, что он совершил тяжкое преступление, ранее судим. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Маршала Жукова мигрантка ударила ножом своего сожителя.

Фото: Piter.TV