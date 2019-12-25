На проспекте Маршала Жукова мигрантка ударила ножом своего сожителя

Установлено, что в ходе конфликта с сожителем женщина не справилась с эмоциями.

Полицейские задержали мигрантку, ударившую ножом своего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 15 октября в городскую больницу, в тяжелом состоянии и с ножевым ранением, госпитализировали 35-летнего гражданина Узбекистана, который живет в доме 20 по проспекту Маршала Жукова. В тот же день около дома 30к4 по подозрению в совершении этого преступления была задержана 39-летняя соотечественница пострадавшего.

Установлено, что в ходе конфликта с сожителем женщина не справилась с эмоциями и ударила его ножом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге мигранта отправили в колонию на 9 лет за убийство своего соотечественника.

Фото: Piter.TV