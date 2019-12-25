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На проспекте Маршала Жукова мигрантка ударила ножом своего сожителя
Сегодня, 10:55
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На проспекте Маршала Жукова мигрантка ударила ножом своего сожителя

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Установлено, что в ходе конфликта с сожителем женщина не справилась с эмоциями.

Полицейские задержали мигрантку, ударившую ножом своего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 15 октября в городскую больницу, в тяжелом состоянии и с ножевым ранением, госпитализировали 35-летнего гражданина Узбекистана, который живет в доме 20 по проспекту Маршала Жукова. В тот же день около дома 30к4 по подозрению в совершении этого преступления была задержана 39-летняя соотечественница пострадавшего. 

Установлено, что в ходе конфликта с сожителем женщина не справилась с эмоциями и ударила его ножом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге мигранта отправили в колонию на 9 лет за убийство своего соотечественника. 

Фото: Piter.TV

Теги: проспект маршала жукова, ударила ножом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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