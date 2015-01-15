В Петербурге мигранта отправили в колонию на 9 лет за убийство своего соотечественника

Вину в совершении преступления мужчина не признал.

В Петербурге гражданина Республики Узбекистан признали виновным в убийстве своего соотечественника. Злоумышленнику вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ, рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу 15 октября.

Следствием и судом установлено, что 13 октября прошлого года нетрезвый фигурант у дома на Саперном переулке в Колпино, в ходе конфликта со своим знакомым, напал на него и нанес четыре удара руками и тупым предметом, а также не менее 14 ударов ножом в голову и туловище. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте.

По ходатайству следствия мигранту была избрана судом мера пресечения в виде заключения под стражу, вину в совершении преступления он не признал. Так, мужчина отправлен на 9 лет в исправительную колонию строгого режима.

Ранее на Piter.TV: мужчина предстанет перед судом за жестокое убийство 82-летней знакомой.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу