Мужчина предстанет перед судом за жестокое убийство 82-летней знакомой

Убийство произошло ночью 8 января.

В Петербурге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве пожилой женщины с особой жестокостью. Как рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, в убийстве обвиняется 64-летний мужчина.

По данным следствия, ночью 8 января между злоумышленником и его 82-летней знакомой в квартире на бульваре Новаторов после употребления спиртных напитков произошел конфликт. Мужчина нанес пожилой женщине множественные удары кулаками по голове и туловищу, а также облил кипятком из чайника. От полученных повреждений пострадавшая скончалась.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ещё один мужчина предстанет перед судом за убийство петербурженки ради золотых сережек.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу