Мужчина предстанет перед судом за убийство петербурженки ради золотых сережек

Убийство произошло в мае 2001 года.

В Петербурге обвиняемый в совершенном больше 20 лет назад убийстве предстанет перед судом. Он убил женщину ради золотых серёжек, рассказали в прокуратуре Кировского района.

Прокуратурой 46-летний житель Ленинградской области обвиняется в убийстве, сопряжённом с разбоем и в разбое с незаконным проникновением в жилище.

По версии следствия, в период с 12 на 13 мая 2001 года обвиняемый, находясь у дома 10/7 по Дачному проспекту, проследил за женщиной, которая возвращалась после прогулки с собакой. В ее ушах мужчина заметил золотые сережки. Он зашел вместе с ней в подъезд, а затем в лифт.

Когда потерпевшая стала открывать дверь в квартиру, мужчина напал на нее и с силой ударил головой о бетонный пол. После этого он за ноги затащил женщину в квартиру. Обвиняемый снял с ушей женщины золотые серьги, после чего стал обыскивать квартиру. Заметив, что женщина стала приходить в себя, он связал ей руки поводком и накрыл голову пальто, после чего ушел. Женщина скончалась на месте преступления от полученных травм.

Обвиняемого удалось установить недавно по отпечаткам пальцев.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

Недавное петербурженка пыталась зарезать спящую дочь из-за приснившегося ей кошмара.

Фото: прокуратура СПб