Петербурженка пыталась зарезать спящую дочь из-за кошмара

Женщину направили в психоневрологический диспансер.

Жительница Санкт-Петербурга чуть не зарезала свою девятилетнюю дочь, когда та уснула. Мать успела нанести порез на шее, но вовремя вмешался муж.

Как пишет АН "Оперативное прикрытие", супруг сразу же вызвал полицию. Сообщение в дежурную часть поступило около часа ночи 11 октября от жителя дома на Петербургском шоссе. Оперативно была вызвана скорая помощь. Ребёнку не понадобилась госпитализация, а вот 37-летнюю мать направили в психоневрологический диспансер.

По предварительным данным, женщине приснился кошмар, где её детей убивают (в семье есть ещё 12-летний ребёнок). У неё появилось бредовое ощущение, что она не может никого спасти, поэтому схватилась за нож. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Кронштадте мужчина обстрелял и избил пикап назло бывшей.

Фото: Piter.TV