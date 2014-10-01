В Кронштадте мужчина обстрелял и избил пикап назло бывшей

Теперь за свои "высокие чувства" он стал фигурантом уголовного дела.

Полиция задержала 48-летнего петербуржца после того, как он "надругался" над автомобилем родственника своей бывшей возлюбленной. На него завели уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 9 октября в полицию Кронштадта поступило сообщение о повреждении автомобиля Mitsubishi, припаркованного у дома №38 по Кронштадтскому шоссе. Как оказалось, вооружившись битой и пневматом, 48-летний житель Петербурга решил отомстить бывшей возлюбленной. Правда, под удар попал автомобиль её родственника.

"Любовь" оказалась настолько сильной, что неработающий и очень мстительный петербуржец решил отыграться на чужой машине. Он несколько раз выстрелил в лобовое стекло машины, а после побил автомобиль битой.

Сейчас подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Ранее Piter.TV сообщал, что школьница разбилась насмерть в заброшенном здании на Университетской набережной.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти