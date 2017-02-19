Школьница разбилась насмерть в заброшенном здании на Университетской набережной

Подростки распивали алкогольные напитки.

Школьница упала с лестницы в заброшенном здании в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Несчастный случай произошёл в особняке Черкасского.

Всё произошло накануне, 11 октября, сообщает 78.ru. Три несовершеннолетние подруги встретились у метро Василеостровская, а после попросили прохожего купить им алкогольные напитки.

Распивать его на улице они не захотели, поэтому зашли в заброшенное здание на Университетской набережной. Однако на обратном пути одна из девушек оступилась и упала с лестницы. Травмы оказались смертельными.

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Фото: Piter.TV