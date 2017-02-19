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Школьница разбилась насмерть в заброшенном здании на Университетской набережной
Сегодня, 9:49
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Школьница разбилась насмерть в заброшенном здании на Университетской набережной

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Подростки распивали алкогольные напитки.

Школьница упала с лестницы в заброшенном здании в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Несчастный случай произошёл в особняке Черкасского.

Всё произошло накануне, 11 октября, сообщает 78.ru. Три несовершеннолетние подруги встретились у метро Василеостровская, а после попросили прохожего купить им алкогольные напитки.

Распивать его на улице они не захотели, поэтому зашли в заброшенное здание на Университетской набережной. Однако на обратном пути одна из девушек оступилась и упала с лестницы. Травмы оказались смертельными.

Ранее Piter.TV сообщал, что завершено расследование дела о похищении двух женщин в Адмиралтейском районе.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествие в заброшенном здании, школьница разбилась
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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