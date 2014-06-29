Завершено расследование похищения двух женщин в Адмиралтейском районе

Одна из них подверглась изнасилованию.

Следственный отдел по Адмиралтейскому району ГСУ СК РФ по Петербургу завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступлений по пп. "а", "в", "г", "ж" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение), ч. 1, 2 ст. 161 УК РФ (грабеж) – три эпизода, ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

По версии следствия, ночью 8 февраля в парадной жилого дома по набережной Адмиралтейского канала фигурант напал на женщину, с которой ранее состоял в романтических отношениях, и ее подругу, действуя совместно со своим знакомым. В ходе нападения соучастники нанесли петербурженкам множественные удары в область головы и туловища, после чего переместили их в чердачное помещение жилого дома на улице Загородной в Колпино.

После этого злоумышленники развезли женщин по разным местам: одна из их была помещена в комнату коммунальной квартиры дома, расположенного на набережной Адмиралтейского канала, а вторая – в подвал дома на улице Загородной. В отношении последней одним из них неоднократно совершено изнасилование.

Обе потерпевшие удерживались злоумышленниками, однако одна из них смогла попросить помощи у соседа по коммунальной квартире. Мужчина вызвал полицейских, и женщину освободили. Уже 9 февраля установили местонахождение второго фигуранта и пострадавшей.

Следствием собран достаточный объем доказательств, свидетельствующий о причастности обвиняемого к инкриминируемому деянию, в связи с чем прокуратурой утверждено обвинительное заключение и уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу