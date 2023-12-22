Похитившие и избившие двух женщин в Адмиралтейском районе однофамильцы арестованы

В их отношении возбуждено уголовное дело по пп. "а", "в", "г", "ж", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ.

Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу до 8 апреля 2024 года в отношении двух мужчин-однофамильцев, которые похитили и избили двух знакомых им женщин. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 12 февраля.

Напомним, 9 февраля из подъезда дома по набережной Адмиралтейского канала 38-летнюю уроженку Республики Коми и 31-летнюю ее подругу похитили двое мужчин, один из них является бывшим сожителем второй женщины. Злоумышленники увезли потерпевших в Колпино.

31-летний фигурант остался в Колпино и затащил, угрожая ножом, свою бывшую сожительницу на чердак дома 40 по улице Загородной, где похитил у нее телефон и изнасиловал. 26-летний уроженец Воронежской области увез подругу пострадавшей в Петербург. Она и обратилась в полицию.

В отношении мужчин-однофамильцев возбуждено уголовное дело по пп. "а", "в", "г", "ж", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ. Один из них против стражи не возражал, второй высказываться не стал.

Ранее мы рассказывали о том, что в СНТ "Гаричи" мужчина избил соседа, поджег его дом и разбил Mercedes.

Фото: Piter.TV