Братья избили и похитили двух женщин в Адмиралтейском районе

Полиция установила, что женщины возвращались домой с работы, а в подъезде дома их поджидал бывший сожитель одной из них со своим братом.

В полицию Адмиралтейского района 9 февраля обратилась 38-летняя уроженка Республики Коми, проживающая в доме по набережной Адмиралтейского канала, и заявила, что ночью в тот же день ее с подругой в подъезде избили знакомые мужчины, после чего силой затащили в такси и увезли в Колпино. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полиция установила, что женщины возвращались домой с работы, а в подъезде дома их поджидал бывший сожитель одной из них со своим братом.

Злоумышленники избили потерпевших, угрожая ножом, посадили в такси и увезли в Колпино, где у дома 40 по улице Загородной одна из женщин со своим бывшим сожителем вышли из машины, а его брат со второй вернулись в Петербург. В Колпино мужчина затащил первую пострадавшую на чердак дома. Там он еще раз применил к ней силу, похитил мобильный телефон и, под угрозой ножа, изнасиловал.

В квартире дома по Адмиралтейскому каналу, где проживали женщины, правоохранители оперативно задержали 26-летнего уроженца Воронежской области, а спустя час – его 31-летнего брата на чердаке в Колпино.

Потерпевшая в возрасте 31 года обратилась в медицинское учреждение и после оказания помощи была отпущена. Следственные органы приняли процессуальное решение.

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Фото: Piter.TV