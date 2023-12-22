Группа иностранцев избила и похитила человека в Петербурге

Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица.

В воскресенье, 21 января, в экстренные службы обратился мужчина, заявив, что у дома №55 по улице Ленсовета злоумышленники похитили его брата, нанесли ему телесные повреждения, после чего поместили в багажник машины Hyundai Elantra и скрылись с места происшествия.

При просмотре видеозаписи установлено, что преступники скрылись упомянутой иномарке, а также на автомобиле такси Kia Rio. Полицейские ввели план-перехват, в результате чего ночью на проспекте Тельмана был остановлен автомобиль Hyundai Elantra под управлением 24-летнего жителя одной из сопредельных республик. В салоне авто находились его 31-летний и 22-летний соотечественники. В багажнике находился похищенный 25-летий гражданин ещё одного иностранного государства. Он был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, сочетанной травмой, закрытой травмой живота, повреждением внутренних органов, в тяжёлом состоянии. Кроме того, на Дальневосточном проспекте был остановлено автомобиль такси Kia Rio, который также управлял 25-летний иностранец.

Похитители доставлены в отделение полиции, в отношении них составлены административные протоколы. Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге отец похитил своего трехмесячного сына.

Фото: Piter.TV